Bei den Republikanern in Trumpland: „Werden uns noch wundern, wozu Demokraten bereit sind“

So viel Prinzipientreue bekommt man nicht von allen Republikanern aufgetischt, die in einer örtlichen Brauerei den Wahlabend verfolgen. Für Anthony etwa, ein Beamter im Arbeitsministerium, sind niedrige Steuern ein wichtiges Anliegen. Noch wichtiger aber wäre es, endlich den Wust an Regelungen und Verordnungen zu entwirren. Das sei zwar eigentlich das Land des freien Unternehmertums, „aber da gebe es Horden von Beamten, die alles nur noch komplizierter machen“. Von der Verkehrsordnung bis zum Bankwesen, Anthony kann sich da sehr schnell in sehr vielen Details verlieren. Auf jeden Fall müsse da dringend entrümpelt werden und „etwas mehr Vernunft einkehren“.