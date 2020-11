Podcast: Schafft es Donald Trump wieder?

Die US-Wahl 2020 wird ein Kopf an Kopf Rennen. Die Demokraten hatten ja auf einen Erdrutschsieg gehofft, es wird aber eine Zitterpartie. Fast alle Umfrage-Institute haben im Vorfeld Joe Biden in Führung gesehen, aktuell führt aber Donald Trump in den meisten Bundesstaaten. Allerdings fehlen oft noch die Briefwahlstimmen und die dürften zu einem Großteil für Joe Biden und die Demokraten zu zählen sein. Moderator Elias Natmessnig hat daher mit Außenpolitik-Reporter Konrad Kramar, der sich aus dem Battleground Ohio meldet, gesprochen.t.

