"Rekord-Rekord-Rekord": Trump kündigt Impfstoff bis Jahresende an

Geht es nun doch viel schneller, als erwartet? "Es hat in der Geschichte noch nie so ein Impfstoffprojekt gegeben wie dieses", sagte US-Präsident Donald Trump am Freitag bei einer Ansprache im Weißen Haus. Er kündigte an, dass man sehr zuversichtlich sei, noch in diesem Jahr einen Impfstoff gegen Sars-Cov-2 auf den Markt zu bringen - vielleicht sogar früher, vielleicht etwas später.

Er habe erst kürzlich ersten Daten aus einer klinischen Studie mit einem Coronavirus-Impfstoff gesehen, so Trump: "Diese Daten haben mich noch zuversichtlicher gemacht, dass wir in der Lage sein werden, bis Ende 2020 einige hundert Millionen Dosen Impfstoff zu liefern." Man wolle dabei eng mit anderen Staaten zusammenarbeiten, betonte Trump: "Wir haben in dieser Hinsicht keinerlei Ego."

Alles in Warp-Geschwindigkeit?

"Seit dem Zweiten Weltkrieg hat niemand mehr so etwas gesehen, wie wir es jetzt in unserem Land tun. Unglaublich", lobte Trump die offenbar schnellen Fortschritte in der Forschung. Industrie und Wissenschaft würden mit Hochdruck daran arbeiten - in "Rekord-Rekord-Rekord-Geschwindigkeit", wie es Trump schön trumpesk formulierte.

Die US-Regierung hat ein Projekt mit dem Namen "Operation Warp-Geschwindigkeit" ins Leben gerufen, um die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus voranzutreiben. Der Name geht auf den fiktiven "Warp-Antrieb" in der Serie " Raumschiff Enterprise" zurück, das damit im Fernsehen schneller als Lichtgeschwindigkeit fliegen kann.