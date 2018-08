Rechtspopulisten im Anmarsch aufs EU-Parlament

Das EU-Parlament: Vom Debattierklub zu einem Machtzentrum

Jedes Gesetz, das für die EU erlassen wird, trägt auch die Handschrift des Europäischen Parlaments (EP). Alleine könnten die 751 europäischen Abgeordneten nichts entscheiden, aber ohne die Zustimmung des EU-Parlaments kann wiederum der Rat der 28 EU-Staaten kein Gesetz auf den Weg bringen. Ein „machtloser Debattierklub“, wie das Parlament früher zuweilen gescholten wurde, ist es längst nicht mehr.

Der am längsten dienende EU-Abgeordnete ist der deutsche Christdemokrat Elmar Brok (CDU). Der 72-jährige Konservative ist seit 1980 Mitglied des Hauses, seit zum ersten Mal freie Wahlen zum EU-Parlament stattfanden. Er erlebte den gewaltigen Machtzuwachs des Parlaments mit: Seit dem Lissabonner Vertrag im Jahr 2009 kann das Parlament gleichberechtigt mit dem Ministerrat in allen Politikfeldern mitentscheiden, es avancierte also zu einem echten Machtzentrum in der EU. So muss etwa das Parlament auch den von der EU-Kommission verhandelten Austrittsvertrag der Briten absegnen – andernfalls käme es zu einem harten Brexit: Dementsprechend selbstbewusst agieren die europäischen Abgeordneten – unter ihnen achtzehn Österreicher.