Jeder gegen jeden: Nur die EU schützt uns

Lord Jacob Rothschild, Chef einer Londoner Investmentfirma, meldet sich selten und vorsichtig zu Wort. Zwei Mal im Jahr schreibt er in seinem Bericht auch eine politische Einschätzung. Klar, er sieht Herausforderungen durch Handelskriege, den Brexit, die Lage im Nahen Osten und den wachsenden Populismus. Zum Unterschied von früheren Krisen nach dem Anschlag auf das World Trade Center im Jahr 2001 oder der Finanzkrise 2008 arbeiten die Weltmächte aber diesmal nicht mehr zusammen. „Das bringt die wirtschaftliche und politische Ordnung der Welt in Gefahr.“

Jeder gegen jeden, das ist die Kampfordnung unserer Tage. Donald Trump will nicht nur „America first“, er will die anderen besiegen, die aber schlagen zurück. Als die USA am Donnerstag neue Sanktionen gegen Russland bekannt gaben, antwortete der russische Ministerpräsident Dmitri Medwedew unverzüglich: „Der US-Wirtschaftskrieg darf nicht unbeantwortet bleiben.“ Chinas Staatschef Xi Jinping wiederum droht angesichts neuer US-Zölle: „In unserer Kultur schlagen wir zurück.“ Und auch Nobelpreisträger Joseph Stiglitz formuliert in einem Kommentar über den sino-amerikanischen Handelskrieg militärisch: „Wenn ein Land in einen Krieg eintritt, sollte es sicher gehen, dass gute Generäle das Sagen haben.“ Im Fall der USA bezweifelt das Stiglitz, er sieht die Chinesen als wahrscheinliche Sieger.

Kein Wunder, Europa kommt bei diesen Betrachtungen nicht vor. In einer Welt, die nicht von Gemeinsamkeiten und der Suche nach Kompromissen beherrscht wird, gilt nur die Faust, die wir nicht haben, unsere „Soft Power“ ist lieb, wird aber nicht ernst genommen.