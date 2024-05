Rechte EU-Abgeordnete laut Transparency mit größten Nebeneinkommen

Die Österreicher weisen aber den höchsten Anteil an bezahlten oder unbezahlten Nebentätigkeiten auf, gefolgt von Abgeordneten aus Lettland, Luxemburg, Litauen und Belgien, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Bericht der NGO.

Absoluter Bestverdiener ist laut Transparency International (TI) der fraktionslose litauische Europaabgeordnete Viktor Uspaskich von der populistischen Arbeitspartei mit einem geschätzten jährlichen Zusatzeinkommen von drei Millionen Euro, gefolgt von dem fraktionslosen Franzosen Jérôme Rivière (220.248 Euro) und dem ungarischen Fidesz-Abgeordneten László Trócsányi (171.637). EVP-Chef Manfred Weber liegt an vierter Stelle mit einem geschätzten jährlichen Nebenverdienst von 170.640 Euro.