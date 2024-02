EU-Wahl: Welche Fristen von Wählern und Parteien eingehalten werden müssen

Wer ist bei der EU-Wahl wahlberechtigt und welche Fristen gelten für Wähler?

An der Wahl teilnehmen können neben den wahlberechtigten Staatsbürgern auch EU-Bürger mit Hauptwohnsitz im Lande, die am Stichtag in die Europa-Wählerevidenz einer österreichischen Gemeinde eingetragen sind. Als Stichtag legt die Regierung den 26. März fest.

An ihm orientieren sich diverse Fristen wie die Eintragung in die Wählerevidenz.

Wer vor Kurzem ins Ausland gezogen oder nach Österreich gekommen ist, muss zeitgerecht vor dem 26. März die Eintragung beantragen. Hier lebende EU-Bürger können sich entscheiden, ob sie die österreichischen EU-Abgeordneten oder jene ihres Herkunftslandes wählen.