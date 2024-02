EU-Wahl: Zwei Frauen im Rennen um Listenplatz 3 der Grünen

Die Grünen wählen am Samstag bei ihrem Bundeskongress in Graz die Liste für die EU-Wahl. Rund 200 Delegierte werden in der Messehalle erwartet.

Die Klimaaktivistin Lena Schilling bewirbt sich um den ersten Platz. Dass sie von den Delegierten gewählt wird und als Spitzenkandidatin antritt, gilt als fix. Um Platz 2 bewirbt sich Tom Waitz. Der Steirer ist seit 2019 im EU-Parlament, seine Bereiche sind Land- und Forstwirtschaft.