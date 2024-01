EU-Wahl: Studie prognostiziert starken Rechtsruck

Eine am Mittwoch veröffentlichte Studie des European Council on Foreign Relations (ECFR) prognostiziert einen deutlichen Rechtsruck bei den EU-Wahlen im Juni 2024. Antieuropäische populistische Parteien würden demnach in neun EU-Mitgliedstaaten - darunter Österreich - an der Spitze der Wählergunst stehen, und in weiteren neun Ländern den zweiten oder dritten Platz belegen.

➤ Mehr lesen: Blaues Umfrage-Hoch: FPÖ liegt auch bei EU-Wahl auf Platz eins

Die Freiheitliche Partei (FPÖ) würde die Zahl ihrer EU-Abgeordneten von drei auf sechs verdoppeln.