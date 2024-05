Kandidaten der SPÖ sehen bei EU-Wahl Richtungsentscheidung für Europa

Ausschließlich mit dem Zug ist Günther Sidl, der EU-Abgeordnete der SPÖ aus Niederösterreich in der abgelaufenen Regierungsperiode, zur Arbeit nach Straßburg und Brüssel gefahren. 165.000 Kilometer habe er so auf der Schiene seit 2019 zurückgelegt, berichtete er beim Wahlkampfauftakt in NÖ für die anstehenden EU-Wahlen am 9. Juni. Sidl ist abermals als SPÖ-Spitzenkandidat an sicherer Position für das EU-Parlament gesetzt.

Kritik übte Schieder auch an der österreichischen Bundesregierung: „Schwarz und Grün fahren nach Brüssel und versuchen alles, was fortschrittlich ist, zu verhindern.“ Besonders kritisierte er, das Österreich als einziges EU-Land das EU-Klimagesetz noch nicht umgesetzt hat und dafür geklagt wurde.

NÖ-Spitzenkandidat

„Ich will weiter der Niederösterreich-Botschafter in Brüssel sein. Also die Interessen der NiederösterreicherInnen dort aktiv vertreten und europäische Themen nach Niederösterreich tragen“, erklärte Sidl. Eine seiner Hauptforderungen sei, dass in Europa wieder mehr produziert werden müsse, um die Abhängigkeiten wieder zu verringern. Auch konsequenterer Klimaschutz und die Nutzung des Green Deals als Chance für mehr Beschäftigung und Lebensqualität nannte er als Programmpunkt. Weiters kritisierte Sidl, dass in der europäischen Landwirtschaft derzeit so viele Pestizide eingesetzt werden wie noch nie. Da gelte es dringend, Alternativen zu finden. Ein Plus zum Ergebnis von 2019 nannte Sidl als sein Wahlziel.