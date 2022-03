Putins Propaganda-Pläne für das eingenommene Cherson

Es ist die größte bisher von der russischen Armee eingenommene ukrainische Stadt: die Seehafenstadt Cherson in der Südostukraine; 280.000 Menschen leben hier. Oder lebten hier vor der russischen Invasion.

Jetzt sieht man den Krieg an jeder Ecke, in jeder Straße der Stadt. Fotos zeigen zerbombte Häuser, verwüstete Geschäfte, menschenleere Gassen. Die Bevölkerung ist geflüchtet oder sucht Schutz in Keller, Bunkern oder U-Bahn-Schächten. Die Stadt war zuvor heftig umkämpft gewesen.

Was liegt Putin an Cherson? Warum wollte er diese Stadt scheinbar unbedingt in russischer Hand sehen?