Putin verbietet "Geschlechtsumwandlungen" in Russland

Kremlchef Wladimir Putin hat Russlands umstrittenes Gesetz zum Verbot von "Geschlechtsumwandlungen" per Unterschrift in Kraft gesetzt. Russlands PrĂ€sident unterzeichnete das Gesetz am Montag. Demnach dĂŒrfen sich Menschen in dem Riesenreich, die eine andere geschlechtliche IdentitĂ€t haben, nicht mehr chirurgischen Eingriffen unterziehen oder etwa auch Hormone verschreiben lassen. Menschenrechtler beklagen eine Verletzung des Rechts auf Selbstbestimmung.

Ärzte kritisierten, dass damit Menschen der Zugang zu medizinischer Hilfe verweigert werde. Betroffene, die von Geschlechtsanpassungen sprechen, befĂŒrchten noch mehr Ausgrenzung, eine Zunahme von Hass und gewaltsamen Übergriffen.

