Putin schenkt sich zum 70. Geburtstag "eigenen" Staatsgipfel

Für Wladimir Putin muss wohl auch sein runder Geburtstag einen politischen Triumph darstellen. Längst wollte der russische Präsident wohl die wehrhafte Ukraine, die in die EU und in die NATO strebt, mit seinem brutalen Angriffskrieg als Staat zerstört haben. Doch auch an seinem 70. Geburtstag am Freitag hat der Kremlchef angesichts immer neuer Niederlagen bei seiner Invasion als Oberbefehlshaber alle Hände voll zu tun.

Zumindest formell will man gegenüber dem Westen, der sich gerade in Prag zur "Europäischen Politischen Gemeinschaft" versammelt, Stärke beweisen. Deswegen lädt Putin am Freitag kurzerhand zu einer "Gegenveranstaltung", einem "eigenen" Gipfel, in seine Heimatstadt St. Petersburg (damals Leningrad). Im prunkvollen Konstantinpalast werden Staatschefs der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) zusammenkommen.

Zur GUS, einer Nachfolgeorganisation der vor gut 30 Jahren zerfallenen Sowjetunion, gehören etwa die autoritär regierten zentralasiatischen Staaten Kasachstan, Usbekistan und Tadschikistan, Belarus und die Südkaukasusstaaten Armenien und Aserbaidschan. Welche politischen Vertreter genau kommen, ist nicht bekannt.

Putin werde den Geburtstag jedenfalls "arbeitend verbringen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch.