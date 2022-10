Chaos bei russischer Teilmobilmachung: Widerstand gegen Putin wächst

Zahlreiche alte, kranke Menschen, ebenso Studenten und Ungediente wurden einberufen – ein weiteres Zeichen, dass die jeweiligen Verantwortlichen ohne Planung und so rasch wie möglich die Quote an eingezogenen Männern erfüllen wollten. Ohne Rücksicht auf Details. Hunderte Menschen seien eingezogen worden, obwohl sie nicht den Kriterien entsprachen. Unter anderem seien der Vater eines Kindes mit Behinderung sowie ein an Schizophrenie leidender Mann einberufen worden, berichtete die Zeitung „Kommersant“. Da hilft es derzeit wenig, dass Putin Korrekturen angekündigt hat, der Unmut in der Bevölkerung wächst. Bereits zwei Militärkommissare wurden aufgrund der willkürlichen Einberufungen entlassen.

All diese Verfehlungen werden laut einem aktuellen Bericht des Institute for the Study of War (ISW) auch zunehmend in den streng kontrollierten russischen Medien diskutiert, die für den Kreml eine zentrale Rolle bei der Aufrechterhaltung der Kriegsakzeptanz spielen. Man sehe angesichts der chaotischen Teilmobilisierung und der russischen Niederlagen in Lyman und Umgebung „dramatische Veränderungen im russischen Informationsraum“, hieß es von ISW.

Kremlfreundliche Kommentatoren und Militärblogger würden immer offener Russlands Rückschläge betrauern und dabei auch in Verbindung mit „bürokratischem Versagen“ bei der Teilmobilisierung bringen. Auch die Schlagkraft der russischen Reserve werde im Fernsehen hinterfragt.