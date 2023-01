Pulverfass Nahost: Was von Blinkens Trip zu erwarten ist

Ein Zuviel an Gegenschlägen kann im Kampf gegen Terror so erfolglos sein wie ein Zuwenig. Nach einer ähnlichen Terrorwelle 2015 sprachen sich Israels Geheimdienste für ein gezielteres Vorgehen gegen mutmaßliche Terroristen aus. Ohne die Gesamtbevölkerung in Mitleidenschaft zu ziehen: „Nicht in den Wald schießen, sondern Bäume sägen.“ Damals hörte Netanjahu auf die Experten. Diesmal aber sitzt er in einem Kabinett, in dem radikale Extremisten Schlüsselpositionen einnehmen. Als „Linksaußen“ unter seinen Ministern dürfte es schwerer für ihn werden, gegen die bombastischen Absichten seiner Koalitionspartner eine pragmatische Richtung einzuhalten. Genau das aber wird Blinken von ihm erwarten.