Prominente Österreicherinnen fordern, Frauen aus Afghanistan zu holen

„Wir dürfen gerade noch atmen“: Diese Aussage einer Afghanin fasst die Lage von Millionen Mädchen und Frauen in Afghanistan treffend zusammen. In den zwei Jahren seit ihrer neuerlichen Machtübernahme haben die radikal-islamischen Taliban ein Terrorregime errichtet, das dem weiblichen Teil der Bevölkerung jede Freiheit raubt.

In einem offenen Brief fordert Amnesty International (AI) Österreich nun Außenminister Alexander Schallenberg und Innenminister Gerhard Karner auf, legale Wege zu schaffen, Frauen, Mädchen und Kinder aus dem Land und in Österreich in Sicherheit zu bringen.