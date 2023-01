Deutschland vergibt Tausende Stipendien für Afghaninnen

Deutschland will mehrere Tausend aus Afghanistan geflüchtete junge Frauen mit Studienstipendien unterstützen. Das Programm ist für etwa 5.000 junge Menschen gedacht, die vor den Repressionen der Taliban in die Nachbarländer Bangladesch, Kirgistan oder Pakistan geflüchtet seien, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung des Entwicklungsministeriums und des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD).

„Zielgruppe sind vor allem afghanische Frauen, denen ein Studium seit Ende Dezember in ihrem Heimatland verboten ist.“