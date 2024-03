Russische Kampagne soll Kate-Verschwörungstheorien befeuert haben

Vor einigen Tagen nannte Kate der Öffentlichkeit dann den tatsächlichen Grund für ihren Rückzug: Die 42-Jährige hat Krebs. Diese Meldung führte zwar dazu, dass einige Menschen, die sich zuvor einen Spaß aus dem Verschwinden der Prinzessin gemacht und Theorien in die Welt gesetzt hatten, sich schlecht fühlten und sich entschuldigten. Ein Ende der wilden Gerüchte bedeutete das aber nicht. So wird in sozialen Netzwerken derzeit etwa darüber gemutmaßt, ob das Video, in dem Kate ihre Diagnose verkündet, von einer Künstlichen Intelligenz generiert worden sein könnte.

Britische Sicherheitsforscher sagen nun, dass russische Desinformationskampagnen mit den zahlreichen Verschwörungstheorien in Verbindung stehen.