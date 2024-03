Von Sussexes unterstützt? Meghan-Anhänger hetzen gegen kranke Kate

Die Hasskampagne begann laut The Sun, indem Verschwörungstheorien rund um Kates Bauchoperation verbreiteten wurden - darunter das Gerücht, Kate sei Opfer häuslicher Gewalt geworden, befinde sich mitten in der Scheidung von Prinz William oder habe sich nach einer Schönheitsoperation versteckt.

Es stellt sich die Frage, wieso das Profil von Instagram nicht gesperrt wird - wo die künftige Königin so offen diffamiert wird. Die selbst ernannte "Sussex Squad" (Sussex-Truppe) behauptete unter anderem, dass in dem Video, in dem Kate einen Hofladen in Windsor besucht, ein Body-Double zu sehen sei.

Kate-Hater von den Sussexes unterstützt?

Laut The Sun gibt es keinen Hinweis darauf, dass die Online-Mobber von Meghan und Harry - Herzog und Herzogin von Sussex - unterstützt werden. Ihr Chef-Anhänger sei aber der US-amerikanische Technologieunternehmer Christopher Bouzy, der in der Netflix-Dokumentation "Harry & Meghan" auftrat, um gegen Online-Hass gegen das Paar zu protestieren. Als im Jänner bekannt wurde, dass sich Prinzessin Kate einer Operation unterziehen würde, veröffentlichte er ein Video einer Turnerin, die Backflips macht, mit der Überschrift: "Kate Middleton dieses Wochenende."