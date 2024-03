"Hat sich zusammengerissen": Wie Kate hinter Kulissen mit Krebsdiagnose umgeht

Prinzessin Kate war auf der Hut vor Informationen, die an die Presse durchsickern könnten und soll daher nur mit einem äußerst kleinen Kreis an Vertrauten offen über ihre Krebsdiagnose gesprochen haben. Andere enge Freunde wussten nichts davon, behauptet eine Freundin der Prinzessin von Wales gegenüber dem US-Magazin People.

In einer Videobotschaft hatte Kate am Freitag ihre Diagnose öffentlich gemacht, nachdem in den vergangenen Wochen vielfach über ihren Gesundheitszustand spekuliert worden war.

Die Krebserkrankung sei nach ihrer Bauch-Operation Mitte Jänner entdeckt worden, sagte die Prinzessin von Wales. Sie unterziehe sich nun einer Chemotherapie. Die Ärzte hätten ihr geraten, sich einer "vorbeugenden Chemotherapie" zu unterziehen. "Und ich befinde mich jetzt in der Anfangsphase dieser Behandlung", so Kate. An welcher Art Krebs sie leidet, sagte sie nicht, versicherte aber, dass es ihr "gut" gehe. Sie fühle sich "von Tag zu Tag kräftiger". Kate hielt Krebsdiagnose selbst vor engen Freunden geheim Nicht nur für die Öffentlichkeit war die Nachricht von Kates Diagnose unerwartet. Selbst ihre engsten Freunde sollen nichts davon gewusst haben. "Es war ein wahnsinniger Schock", erzählt eine Vertraute der Prinzessin.

Ein ehemaliger Palastberater fügt hinzu: "Der Keis der Wissenden war sehr eng." Kate, die für ihre unbeirrbare Haltung und Loyalität gegenüber dem Königshaus bekannt ist, sprach davon, die Diagnose auch "zum Wohle unserer jungen Familie" zunächst geheim gehalten zu haben und ihre Stimme brach, als sie auf ihre Kinder, Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5), zu sprechen kam. "In dieser Zeit denke ich auch an alle, deren Leben von Krebs betroffen ist. Jeder, der mit dieser Krankheit, in welcher Form auch immer, konfrontiert ist: verliert bitte nicht den Glauben oder die Hoffnung", schloss sie ihre Videobotschaft und teilte anderen Betroffenen mit: "Sie sind nicht allein."

Wie Kate hinter Kulissen mit Diagnose umgeht Eine dem königlichen Haushalt nahestehende Quelle sagt über Kate: "Sie hat sich zusammengerissen." Nicht nur ihre öffentliche Ansprache zeigt Kates Stärke. Auch hinter den Kulissen soll die Prinzessin von Wales Schritte unternommen haben, um ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden in den Vordergrund zu stellen. Dabei hat sie sich aber nicht völlig zurückgezogen. In Windsor wurde sie in den vergangenen Wochen sowohl mit William als auch mit ihren Kindern gesichtet. "Es ist ihnen sehr wichtig, gemeinsam Spaß zu haben, wenn sie können", sagt ein Freund der Familie. "Es geht darum, dass sie sich unterstützt fühlt. Sie fühlt sich überhaupt nicht isoliert." Kates Eltern, Carole und Michael Middleton, sind der Prinzessin von Wales eine zusätzliche Stütze. Auch Kates jüngere Geschwister Pippa und James und deren Familien sind für sie da. In einer Erklärung schrieb James Middleton auf Instagram zu einem alten Foto: "Im Laufe der Jahre haben wir viele Berge zusammen bestiegen. Als Familie werden wir diesen auch mit dir besteigen."