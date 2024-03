Harry und William: Trick, um "schwierige Gespräche" bei Treffen zu vermeiden

Nachdem Prinzessin Kate in einer Videobotschaft ihre Krebsdiagnose publik gemacht hat, sollen Prinz Harry und Herzogin Meghan Prinz William privat kontaktiert haben - nach vielen Monaten ohne Kontakt. Die Sussexes - wie Harry und Meghan auch genannt werden - haben Catherine außerdem offiziell Genesungswünsche zukommen lassen.

Harry soll Berichten zufolge hoffen, im Mai anlässlich des zehnten Jahrestages der Invictus Games an einem Gottesdienst in der St. Paul's Cathedral in London teilnehmen zu können. Der Besuch, der angeblich ohne Meghan und die Kinder stattfinden soll, könnte eine Gelegenheit sein, Brücken zu seinem entfremdeten Bruder William zu bauen.