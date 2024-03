William und Kate mit Kindern aus London geflüchtet

Das Vereinigte Königreich erlebt den nächsten royalen Gesundheitsschock. Nach wochenlangen Spekulationen und Gerüchten gab Prinzessin Kate in einer beispiellosen Videobotschaft am Freitag bekannt, dass sie eine Krebsdiagnose erhalten habe und vorsorglich mit Chemotherapie behandelt werde. Die wohl bekannteste englische Patientin wird erst dann wieder Termine wahrnehmen, wenn ihre Ärzte grünes Licht geben.

Über William hieß es, zuletzt, er mache sich zunehmend um die Sicherheit seiner Frau. "Nachdem er gesehen hat, wie seine Mutter ziemlich viel davon durchgemacht hat und verfolgt wurde, denke ich, dass er das Gefühl hat, dass Elemente davon erneut verletzen, und zwar in Form von Forderungen und Geschrei gegenüber seiner Frau wegen ihrer medizinischen Privatsphäre, und das ist so", stellte Sunday Times-Royal-Korrespondentin Roya Nikkhah in der Sendung "Good Morning Britain" kritisch fest. "Es tut ihm weh."

William und Kate haben London verlassen

Daher wundert es kaum, dass der Prinz und die Prinzessin von Wales jüngsten Berichten zufolge London nur wenige Stunden nach Kates Krebs-Bekanntgabe zusammen mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis verlassen haben.

Am Samstag wurde königliche Familie in einem Helikopter zu ihrem Landsitz Anmer Hall in Norfolk gebracht. Fotos zeigen, wie William, Kate und die Kinder London verlassen. Zuvor war bereits spekuliert worden, dass der Thronfolger und seine Familie Ostern in Norfolk verbringen werden.

Kate hatte in ihrer Video-Botschaft erklärt: "Wir hoffen, dass Sie verstehen, dass wir als Familie jetzt etwas Zeit, Raum und Privatsphäre brauchen, während ich meine Behandlung abschließen kann. Meine Arbeit hat mir immer viel Freude bereitet und ich freue mich darauf, wieder dabei zu sein, wenn es möglich ist, aber jetzt muss ich mich auf meine vollständige Genesung konzentrieren."