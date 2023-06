"Bewaffneter Aufstand": Prigoschin im Visier des FSB

Militärfahrzeuge und Militärpolizei in der russischen Stadt Rostow, Helikopter mit Gatling-Kanonen über dem Wagner-Hauptquartier in Mol`kin. Der Plan „Festung“ – ein Alarm, der gegeben wird, um einen Angriff abzuwehren - wurde in den Regionen Rostow und Moskau ausgerufen.

Schuld daran: Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin, der Freitagabend zum Aufstand gegen den russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu aufrief: „Das Übel der militärischen Führung des Landes muss gestoppt werden! Sie haben das Leben der Soldaten vernachlässigt, sie haben das Wort ‚Gerechtigkeit‘ vergessen und wir werden es zurückbringen! Diejenigen, die unsere Jungs heute zerstört haben, werden bestraft werden“, verbreitete der Söldnerkommandant über seinen Telegram-Account und rief russische Soldaten auf, ihm zu folgen.

