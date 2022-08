Präsidentenwahl in Kenia: Wenn ein Massai-Nomade wählen geht

Die Massai erkennt man an ihrer hochgewachsenen, hageren Gestalt; die Männer tragen meist rot-schwarz karierte Tücher und einen festen Holzstab in der Hand, eine Art Wanderstock. Lange bleibt das Nomadenvolk nicht an einem Ort, wandert mit der Kuhherde meist durch ganz Kenia. Doch am Dienstag versammelte man sich jeder noch so kleinen Volksschule, die kurzzeitig zu einem Wahllokal umfunktioniert wurde, um dort seine Stimme abzugeben.

Die Massai-Männer warten geduldig im Schatten unter einem Baum vor der Masurura Volksschule. Die Schlange vor der Schule ist lang. Registriert wird man mittels elektronischem Fingerabdruck; gewählt wird aber analog. Der ausgefüllte Wahlzettel wird in eine große Plastikbox geworfen.