Albinismus in Afrika: Betroffene kämpft gegen Verfolgung und Aberglauben

Jane Waithera hat ein abgeschlossenes Studium, ist eine bekannte Aktivistin und sprudelt im Gespräch mit dem KURIER vor Energie und Selbstbewusstsein. Das war nicht immer so: In ihrer Kindheit in einem Dorf nördlich der kenianischen Hauptstadt Nairobi lebte Jane zurückgezogen bei ihrer Großmutter, die sie lange für ihre Mutter hielt. Ihre tatsächliche Mutter, die bei der Geburt erst 17 Jahre gewesen war, hatte Jane verlassen. Von den Mitbürgern im Dorf wurde das ruhige Mädchen verspottet, in der Schule galt es als zurückgeblieben.

"Ich war anders"

Der Grund für all die Schikanen war Janes Aussehen. Sie hat helle, fast porzellanweiße Haut und blonde Haare. Ursache ist eine genetische Störung namens Albinismus, von der im Umfeld des Mädchens zunächst niemand etwas wusste.