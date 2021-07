Albino-Zwillinge, die Karriere machen

Häufig heißt es, Menschen mit Albinismus hätten rote Augen, was so nicht ganz stimmt. Meist sind sie grau bis blau, der "Rote-Augen-Effekt" entsteht nur durch die Reflexion des Lichts an der rötlichen Netzhaut. All diese Sehschwächen sind nicht durch Brillen korrigierbar, heißt: Betroffene sehen nicht scharf, sind oft kurz- oder weitsichtig, nur Lupen helfen, damit sie bestimmte Dinge lesen können. Albinismus ist nicht heilbar.