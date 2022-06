Ägypten: „Jetzt eskaliert die Krise, die seit Jahren köchelt“

„Ich konnte selbst nicht glauben, wie teuer auf einmal alles war!“ Rabab el Mahdi erinnert sich genau an ihren ersten Einkauf, als sie kürzlich aus dem Ausland in ihre Heimatstadt Kairo zurückkam. Die Preise für Lebensmittel, so erzählt die Politologin von der American University, seien in wenigen Wochen explodiert.