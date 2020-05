Italien: Wie es nach dem Polit-Patt weitergeht

Der Starkomiker Beppe Grillo, für dessen Protestbewegung "Fünf Sterne" fast jeder fünfte Italiener votiert hat, ist der wahre Sieger der Parlamentswahlen. Im Senat holte die "Fünf Sterne-Bewegung" aus dem Stand über 23,7 Prozent. In der Abgeordnetenkammer kam sie auf 25,55 Prozent und zieht als stärkste Einzelpartei ein. Fast jeder fünfte Italiener hat aus dem Urnengang damit eine Protestwahl gemacht - denn der 64-jährige Grillo steht für die Ablehnung der politischen Klasse Italiens.

"In dreieinhalb Jahren sind wir zur absolut stärksten Partei im Land aufgerückt", erklärte der Kabarettist stolz. Grillo könnte jetzt zum Zünglein an der Waage in Italiens politischem System aufrücken. Eine Beteiligung an der Regierung ist aber so gut wie ausgeschlossen: Das würde Grillos Grundsätzen widersprechen - und die anderen Parteien dürften sich darauf nicht einlassen. "Diese Wahl ändert die Geschichte des Landes. Ehrlichkeit wird in Italien wieder hoch im Trend sein", erklärte der Internetaktivist per Twitter.