Polit-Krise in Israel: Regierung wegen Hefe-Streits ohne Mehrheit

Israels Wahlrecht bietet zwar einige Auswege aus dem 60:60-Patt an, in dem man nun feststeckt, doch alle erscheinen derzeit schwer zugänglich. Mit nur einer weiteren Stimme könnte die Opposition die Auflösung der Knesset durchsetzen, wodurch die jetzige Koalition zur Übergangsregierung würde. Als solche wäre sie aber nicht zu stürzen.

Zudem wäre durch das Koalitionsabkommen dann der jetzige Außenminister Jair Lapid neuer Premier, Bennett müsste sein Amt räumen. Ein Mechanismus, der die erst 2023 anstehende Ämterrotation zwischen Bennett und Jair Lapid garantieren sollte.

Mit anderen Worten: Stürzt die rechte Opposition die Regierung, erhält sie im Gegenzug einen linksliberalen Übergangspremier, den sie nicht mehr stürzen könnte. Zur Erinnerung: Die letzte Übergangsregierung unter Netanjahu hielt 18 Monate und vier unentschiedene Wahlgänge durch.

Die Lösung wäre so simpel: Ohne Netanjahu könnte seine Partei Likud in wenigen Stunden an der Spitze einer neuen Koalition stehen. Dazu müsste der 72-Jährige die Führung abgeben, was er bisher auch nach vier Wahlgängen immer wieder ablehnte. Neuwahlen sind wahrscheinlicher. Und dürften – wie gewohnt – in einem Unentschieden enden.