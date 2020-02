Polit-Beben nach Thüringen: Lindner in Erklärungsnot

Für den Bundesvorsitzenden der Liberalen, Christian Lindner, ist die Sache hochproblematisch. Vor den Kameras wirkte er am Mittwoch konsterniert, gab sich ob der Wahlentscheidung überrascht. Es sei eine „für die Freien Demokraten überraschende Entwicklung in Thüringen“, erklärte er den Reportern. Mit der AfD wolle die FDP nicht zusammenarbeiten, es liegt daher an CDU, SPD und Grüne mit ihnen zusammenzuarbeiten. Er spielt den Ball also weiter.

Dabei musste er mit dieser AfD-Finte gerechnet haben.

Wusste Lindner Bescheid?

So war es offenbar auch, denn CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ließ gestern wissen, dass sie ihn gewarnt und gebeten habe, keinen Kandidaten aufstellen zu lassen, weil genau das passieren konnte, was nun Fakt ist: Ein liberaler Politiker sitzt ohne Regierungsmannschaft im Sessel des Ministerpräsidenten - dank AfD-Gnaden. Hinter den Kulissen haben man sich aber angeblich auf dieses Szenario eingestellt, berichtet der Business Insider. Der Thüringer FDP-Chef soll nach einer Sitzung des Landesvorstandes mit Lindner telefoniert, ihn von seiner Kandidatur informiert habe. Dabei wurde angeblich auch erörtert, wie damit umzugehen sei, wenn Kemmerich tatsächlich mit Stimmen der AfD gewählt werde. Lindner bringt das jedenfalls in Erklärungsnot, steht er doch nun im Verdacht, mitgekungelt zu haben.