Polen in Großbritannien: „Noch geht es gut für uns aus“

Dort, im Osten Englands, ist man konservativ, hier leben die Brexit-Wähler, die Gegend ist agrarisch geprägt. „Noch heute bekommt hier jeder innerhalb von einer Stunde eine Arbeit“ so Kotowski. Jobs, die viele Briten nicht verrichten wollten, wie etwa auf dem Feld oder in Großschlachtereien. Viele Polen seien mittlerweile aufgestiegen. Manche konnten gleich hoch einsteigen – und die haben viel zu verlieren. Wie etwa Marta, die ihren Nachmanen nicht in der Zeitung lesen will. Die studierte Ökonomin konnte in Cambridge vor 13 Jahren gleich einen Managerposten bekommen. Sie will bleiben. Wenn Sie und ihr Mann auch von „einer düsteren Stimmung geplagt werden“.

Das Paar wohnt in der Grafschaft Suffolk auf dem Land, wo die Menschen für den Austritt gestimmt haben und Osteuropäer anpöbelten, sie sollten doch ihre Sachen packen. Mit Folgen. „Seit dem Brexit-Entscheid fühlte sich unser Sohn einfach hier nicht mehr zu Hause, er ist vor einem Jahr nach Polen gezogen, obwohl er einen sehr guten Job hatte.“