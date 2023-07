Platzt heute das Renaturierungsgesetz der EU?

Bevor das EU-Parlament in die Sommerpause geht, steht am Mittwoch in Straßburg noch eine wegweisende Abstimmung auf der Tagesordnung. Das weitreichende Umweltschutzgesetz zur Wiederherstellung der Natur kommt ins Plenum. Lehnen die EU-Abgeordneten den Vorschlag wie auch schon im zuständigen Umweltausschuss ab, droht ihm das vollständige Aus. Selten sorgte ein Vorhaben in Brüssel für einen so heftigen politischen Schlagabtausch wie das sogenannte Renaturierungsgesetz.