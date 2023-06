Streit um Naturgesetz endet im EU-Parlament im Chaos

Der Plan sieht vor, mindestens 20 Prozent der Land- und Meeresfläche in der EU zu schützen. Gleichzeitig sollen Ökosysteme wie Wälder aufgeforstet, trocken gelegte Moore wiederhergestellt und mehr Grün in die Städte gebracht werden.Nach Angaben der EU-Kommission befinden sich vier Fünftel der europäischen Lebensräume in einem schlechten Zustand, wobei Moorgebiete, Grasland und Dünen am stärksten betroffen sind. So sei auch die Lage in Österreich, betont die Naturschutzorganisation WWF. „Nur noch 14 Prozent unserer Flüsse sind in einem guten ökologischen Zustand“, konstatiert ein WWF-Sprecher.