Earth Hour: Damit Menschen im Dunklen ein Licht aufgeht

Licht aus, Klimaschutz an: Seit 2007 rufen Umweltaktivisten alljährlich global die „Earth Hour“ aus und setzen damit ein sichtbares Zeichen, damit sich die Menschheit besser um die Erde kümmert. Am Samstag, 25. März 2023, ist es wieder soweit. Nicht nur bekannte Bauwerke, die sonst im Scheinwerferlicht stehen, bleiben für 60 Minuten im Dunklen, auch Bürger in aller Welt drehen in der Zeit die Lichter ab. Neuseeland und andere Asien-Pazifik-Staaten machen den Anfang. Österreich startet um 20:30 Uhr.