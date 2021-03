Warum am Samstag weltweit das Licht ausgeht

Vom Schloss Schönbrunn in Wien über das Brandenburger Tor in Berlin bis hin zur Christusstatue in Rio de Janeiro: Am Samstag, dem 27. März, geht um 20.30 Uhr für die sogenannte "Earth Hour" das Licht für eine Stunde aus.

In Österreich haben neben dem Schloss Schönbrunn auch das Belvedere in Wien sowie das Ars Electronica Gebäude in Linz ihre Teilnahme angekündigt. Mittlerweile wird die "Stunde der Erde" auf allen Kontinenten in mehr als 180 Ländern veranstaltet. Weltweit nehmen mehr als 7.000 Städte teil. Die Idee zur dunklen Stunde wurde vor 14 Jahren in Australien von der Umweltstiftung WWF geboren. Die Licht-Aus-Aktion soll ein Zeichen für die Energiewende, mehr Klimagerechtigkeit und eine Zukunft ohne Klimakrise sein.