"Kollaps droht": Warnung vor Länder-Blockade des EU-Naturschutzes

"Der Artenschwund wird zu einem ernsthaften Problem", warnte auch Thomas Wrbka vom Österreichischen Biodiversitätsrat. "Das ist ganz ähnlich wie beim Fachkräftemangel in der Wirtschaft: Wenn immer mehr Berufe und Wirtschaftszweige wegfallen, droht irgendwann dem gesamten System der Kollaps", sagte der Wissenschafter.

Rahmengesetz gefordert

In der Natur sei die Situation bereits überaus prekär, Österreich habe in Sachen Biodiversität "ein gewaltiges Umsetzungsdefizit", das auch an den zersplitterten Kompetenzen liege. Der Biodiversitätsrat fordert daher ein Bundes-Rahmengesetz, um einheitlicher vorgehen zu können. Die jetzige Situation "halten wir für sehr gefährlich", so Wrbka.

Jeweils über 80 Prozent der geschützten Arten und Lebensraumtypen sind dem WWF zufolge hierzulande in keinem günstigen Erhaltungszustand. Auch der Bodenverbrauch ist mit über elf Hektar pro Tag "extrem hoch".

