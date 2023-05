Bodenverbrauch: NGO klagt Republik, Wissenschaftler fordern Strategie

Die ausständige Bodenstrategie, die bereits vor eineinhalb Jahren von Totschnigs Vorgängerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) angekündigt worden war, fordern auch 175 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einem offenen Brief an Totschnig ein.

Lebensgrundlagen in Gefahr

Konkrete Maßnahmen und eine koordinierte Strategie des Bundes, mit der die Bundesländer stärker in die Pflicht genommen werden und Handlungsdruck von den oft überforderten Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern genommen werde, seien überfällig, denn "ich will mir nicht vorstellen, wie Österreich 2050 sonst aussieht. Wir schneiden uns unsere Lebensgrundlagen ab", sagte der Ökologe und Bodenkundler Martin Gerzabek von der Universität für Bodenkultur am Donnerstag bei einem Pressegespräch des Wissenschaftsnetzwerkes Diskurs.

