Philippinen: "Selbst im besten Fall ist Gesundheitssystem maßlos überfordert"

Zurück zu den Strafen. Mit wie langer Haft ist im Extremfall zu rechnen?

Die Haftstrafen betragen bis zu 6 Monaten. Die Einhaltung der Quarantäneauflagen wird oft zusätzlich dadurch erschwert, dass jede Provinz und Gemeinde die Restriktionen unterschiedlich auslegt. Die Gefängnisse sind aber jetzt schon heillos überfüllt. Man überlegt sogar, Häftlinge, vor allem kranke und ältere Gefangene sowie minder Straffällige, zu entlassen, um damit dem hohen Infektionsrisiko in den Haftanstalten, wo Social Distancing keineswegs eingehalten werden kann, in irgendeiner Form zu begegnen.

Was wäre das Best Case-Szenario?

Für die ausreisewilligen Österreicher hier - und das ist unser Anspruch - dass wir alle gesund und sicher nach Hause bringen. In einem Best Case-Szenario würde es dem Land gelingen, die gegenwärtig noch zunehmende Infektionsrate rasch einzudämmen, um die Auswirkungen auf die Wirtschaft, Produktion, Nachfrage, Exporte und Investitionen möglichst zu minimieren. Prognosen zufolge gehören zu den am stärksten betroffenen Wirtschaftssektoren im Land der Konsum und Einzelhandel, aber auch der Elektronik- und Dienstleistungssektor sowie die Agrar- und Nahrungsmittelindustrie. Schwer eingebrochen ist auch der zunehmend an Bedeutung gewinnende Tourismus, wobei gerade hier eine rasche Erholung nur schwer vorstellbar ist. Die Philippinen haben zudem bis zu 10 Millionen Arbeitsmigranten, die angesichts der COVID-Pandemie sukzessive ins Land zurückgeholt werden. Diese leisten jedoch einen entscheidenden Beitrag zur philippinischen Wirtschaft, ihre Rücküberweisungen machen 10 Prozent des Bruttoninlandsprodukts aus.

Kann es die Wirtschaft schaffen?

Die Regierung setzt derzeit alles daran, um durch zahlreiche Maßnahmen, diverse finanzpolitische wie geldwirtschaftliche Stimuli, der Wirtschaft wieder auf die Beine zu helfen und auch zusätzliche Fonds zur Bewältigung der Krise zu lukrieren. Es darf nicht vergessen werden, dass die philippinische Wirtschaft vor Ausbruch der COVID-19-Pandemie mit einem Wachstum von über 6 Prozent pro Jahr zu den dynamischsten Märkten Südostasiens gehörte. Nun gilt es, das Virus schnell in den Griff zu bekommen, um möglichst rasch zur Normalität zurückzukehren. Im Geiste der Solidarität wird die Europäische Union der philippinischen Regierung 15 bis 20 Millionen Euro als Finanzhilfe zur Bewältigung der COVID-19 Krise bereitstellen, zusätzlich zu Mitteln über 500.000 Euro als Unterstützung für humanitäre NGOs im Land.

80 Prozent der Filipinos sind römisch-katholisch. Hilft der Glaube?

Das spielt sicher gerade jetzt auch eine große Rolle, obwohl die Krise - wie überall auf der Welt- das religiöse Leben stark eingeschränkt hat und die Menschen nicht in die Kirchen gehen können. Gottesdienste sind auch hier landesweit abgesagt und die Kirchen zum Teil in Notunterkünfte für Obdachlose und Pflegekräfte umgewandelt worden. Die Filipinos halten weiter an ihrem Glauben fest, besinnen sich auf Gott und suchen nunmehr statt in der Kirche zu Hause oder auf der Straße Trost im Gebet.