"Pessach wird kein Karneval": Strikte Einschränkungen in Israel

Trotzdem verhallte die Kritik an der bisherigen Corona-Bekämpfung nicht ungehört: Nach Pessach sollen die Sperren neu geregelt werden. „Ausgerichtet am lokalen Virus-Aufkommen“, so der Pandemie-Experte Boas Lev. Zugleich soll ab Sonntag Maskenpflicht in der Öffentlichkeit gelten. Gegen Monatsende sollen dafür Schulen wieder öffnen. Zu Beginn noch im Schichtbetrieb mit jeweils halbierten Klassen. „Doch kommt es weiter auf das Verhalten der Öffentlichkeit an, das bisher beispielhaft war“, so Lev.