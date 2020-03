Coronavirus in Israel: Schnelle Verbreitung unter Ultraorthodoxen

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in strengreligiös-jüdisch dominierten Städten in Israel ist deutlich schneller angestiegen als der landesweite Durchschnitt. Das geht aus internen Zahlen des israelischen Gesundheitsministeriums hervor, wie die Tageszeitung " Haaretz" laut Kathpress am Sonntag berichtet.

Demnach verachtfachte sich in Bnei Brak nordöstlich von Tel Aviv zwischen Montag und Donnerstag vergangener Woche die Zahl der bestätigten Fälle von 30 auf 244. In der ultraorthodoxen Bevölkerung Jerusalems stieg die Zahl von 78 (Montag) auf 314 (Donnerstag). Auch in den Städten Betar Ilit und Beit Shemesh stiegen die Raten deutlich von zwei, respektive vier, auf 24 und 34 an. In mehrheitlich säkularen Städten verdoppelte sich die Zahl der Infizierten im selben Zeitraum. Tel Aviv verzeichnete demnach einen Anstieg von 85 auf 191 Fälle, Ashdod von 24 auf 51.

In ganz Israel wurden bisher rund 3.700 Infektionen verzeichnet, zwölf Menschen starben an den Folgen der Coronavirus-Infektion.