Coronavirus: Infizierte in Israel werden digital überwacht

„Ich weiß, dass dies ein schwerer Eingriff in die Privatsphäre dieser Menschen ist“, wusste Netanjahu noch am Sonntag selbst, „doch kämpfen wir gegen einen Feind, einen unsichtbaren Feind.“ Ein Radio-Moderator: „Antiterror-Methoden zur medizinischen Anwendung“.

Ein erster Versuch dazu scheiterte noch am Montag im parlamentarischen Ausschuss für Geheimdienst-Angelegenheiten der alten Knesset, dem israelischen Parlament. In der Nacht darauf beschloss dann das Kabinett im Alleingang die digitale Verfolgung von Infizierten über die Satelliten-Ortung der Smartphones, Telefonatlisten und Kreditkartenzahlungen. Die Daten sollen zum Informieren von Betroffenen genutzt werden. Wer mit Infizierten oder Verdachtsfällen in Kontakt kam, wird per SMS angewiesen, sich unverzüglich in Quarantäne zu begeben.

60 Tage nach Ende des Notstandes sollen die gesammelten Daten gelöscht werden. Rechtsberater Avichai Mandelblit segnete den umstrittenen Beschluss aus „Dringlichkeitsgründen“ ab. Netanyahu: „Wir sind eines der wenigen Länder, die dazu technisch fähig sind, und wir müssen alles tun, weitere Ansteckungen zu verhindern.“ Im Corona-Jargon ist von „Ansteckungsrouten“ die Rede.