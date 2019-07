Paul Lendvai: Analysen aus der „verspielten Welt“

Aus diesen Begegnungen und persönlichen Erlebnissen strickt der routinierte Lendvai gekonnt einen kurzweiligen Überblick über die Region, in der die Rolle der Persönlichkeit in der Politik, Wirtschaft und Wissenschaft und in den Medien nicht zu kurz kommt.

Er widmet sich dem Aufstieg der aktuellen Regierenden in diesen Staaten, der Frage nach der Jugoslawien-Nostalgie, der – wie er es nennt „anhaltenden Krise der Europäischen Union“ und dem „Mythos Macht“ an sich.

Kritisch hinterfragt er freilich die Sehnsucht nach starken Führungspersönlichkeiten. Er, der hautnahe Bekanntschaft mit der „braunen und der roten Diktatur“ gemacht habe, die „beide lebensgefährlich“ seien. Er selbst habe sich „für die unperfekte Demokratie“ entschieden.

„Kühne Prognosen“ traut sich Paul Lendvai in seinem neuesten Buch nicht. Er nennt Beispiele wie den Brexit, den Sieg Trumps bei der Präsidentschaftswahl 2016, oder die Erfolgswelle der Rechtspopulisten in Brasilien und Italien als Beispiele, in denen sich politische Beobachter weltweit verschätzt hatten.

Paul Lendvai: „Die verspielte Welt“, ecowin Verlag, 237 Seiten, 24 €