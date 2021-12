"Partygate" sorgt für Johnsons schlimmste Zeit im Amt

Mittwochabends kündigte der Premier seinen „Plan B“ gegen Corona, also eine Verschärfung der Maßnahmen, für den größten Landesteil Englands an. Eine lautstarke Gruppe seiner Tory-Abgeordneten reagierte verärgert, weil Johnson vor der Öffnung am „Freedom Day“ im Juli die Lockerungen noch „unumkehrbar“ genannt hatte. Jetzt muss er sich bei der Abstimmung im Unterhaus am Dienstag auf verbale Granaten gefasst machen.

Manche regneten sofort auf ihn ein. So fragte ein Tory, ob Plan B nur ein Ablenkungsmanöver von einem potenziellen Skandal namens „Partygate“ sei. Johnsons Regierung musste sich schon mehrfach für Verstöße gegen COVID-Regeln rechtfertigen. So auch in dieser Woche, in der ein internes Video auftauchte, das nahelegte, dass Johnsons Mitarbeiter letztes Jahr zu Weihnachten trotz Lockdown eine Party feierten und darüber witzelten. Johnsons ehemalige Sprecherin nahm ihren Hut, der Premier entschuldigte sich für das Video und ordnete eine Untersuchung an, ob tatsächlich ein Fest stattgefunden hatte.