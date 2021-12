Im Londoner Parlament wird fröhlich gekokst

In 11 von 12 Toilettenräumen, darunter solche, die nur von Personen mit parlamentarischen Pässen genutzt werden, wurden im britischen Parlament Spuren von Kokain gefunden. So zitiert die Sunday Times eine hochbrisante Untersuchung. Und eine anonyme Quelle gestand, die Drogenkultur unter Mandataren und Mitarbeitern sei „ein offenes Geheimnis“.

Der Sprecher des britischen Unterhauses, Lindsay Hoyle, schlägt jetzt Alarm. Er will nach diesen „zutiefst besorgniserregenden“ Berichten die Polizei einschalten und versprach die „vollständige und wirksame Durchsetzung des Gesetzes“. Manche fordern den regelmäßigen Einsatz von Spürhunden.

Laut Times wurden innerhalb eines Jahres in der Nähe des Parlamentsgebäudes zwei Dealer verhaftet, 13 Personen wegen Drogenbesitzes inhaftiert. Vor einigen Wochen zirkulierten auch Berichte, wonach Cannabis in einem Bereich, der für Zigarettenpausen genutzt wird, zu riechen war. Eine ungenannte Quelle erzählte der Zeitung: „Ich habe gesehen, wie ein Abgeordneter auf einer Party offen Kokain geschnupft hat“.

Die meisten arbeiten lange und haben einen schreienden Chef

Ein anonymer Berater wird zitiert, dass es dieser Tage mehr jüngere Abgeordnete und vor allem Mitarbeiter gebe, es also nicht überraschend sei, wenn nicht alle ganz „clean“ seien. „Die meisten sind Mitte 20, arbeiten lange, haben einen schreienden Chef und keine Personalabteilung in einem Umfeld mit starker Trinkkultur“, meinte diese Person. „Weniger bekannt, aber in Westminster ein offenes Geheimnis, ist die Drogenkultur. Jeder weiß, welches Büro man besuchen muss.“

Schlagzeilen machte das, bevor Boris Johnsons Regierung am Montag einen 10-Jahres-Plan zur Drogen-Bekämpfung in England und Wales vorstellen wollte – zum Start einer Woche mit diversen Ankündigungen zum Thema Kriminalität. Laut Vorab-Berichten möchte die Regierung Drogen-Konsumenten Pässe und Führerscheine entziehen, um vor allem „Lifestyle“-Drogennutzer in der Mittelschicht abzuschrecken. Auch nächtliche Ausgangssperren und Reiseverbote wie für Hooligans seien geplant.