Schlafen im Sarg und Drogentrip - so extrem bereiten sich Hollywood-Stars auf ihre Rollen vor

Charakterdarsteller Shia LaBeouf (35) mag's anscheinend ganz extrem. Im Lars von Triers Erotik-Drama "The Nymphomaniac" (2013) hatte er echten Sex und für seine Rolle Film "The Necessary Death of Charlie Countryman" (2013) hat er sogar LSD genommen, um eben so einen Drogentrip möglichst naturgetreu darstellen zu können. Soll auch für seine Kollegen nicht unbedingt leicht gewesen sein.