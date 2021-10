Papua-Neuguinea wird seine Protz-Karren nicht mehr los

Doch niemand sonst hatte Verwendung für die Maserati-Fahrzeuge – niemand in dem 8-Millionen-Einwohner-Land verfügt über Ersatzteile oder ausreichende Wartungsmöglichkeiten. Die Regierung beschloss, sie zu verkaufen. Nach drei Jahren haben gerade einmal zwei Käufer zugeschlagen.

Papua-Neuguinea gehört trotz vieler Bodenschätze zu den ärmsten Staaten der Welt. Korruption ist weit verbreitet. Im Entwicklungsindex der Vereinten Nationen, einem weltweiten Vergleich, liegt Papua-Neuguinea weit hinten auf Platz 155.

Während in den Städten an der Küste organisierte Kriminalität und Korruption herrschen, finden im Landesinneren oft blutige Stammeskriege statt. Eine große Zahl der Bürger glaubt an Hexen und dunkle Magie, regelmäßig werden Frauen und Männer wegen Zaubereiverdacht hingerichtet.