Pandemie in Russland eskaliert: Lockdown und Extra-Urlaub

1100 Tote täglich zu Wochenbeginn - und das sind nur die offiziellen Zahlen. Russland erlebt in diesen Tagen eine dramatische Eskalation der Pandemie. Hauptgrund sind die niedrigen Impfraten. Mit gerade einmal 30 Prozent vollständig Geimpften kann sich vor allem die aggressive Delta-Mutation des Virus rasch ausbreiten. Das Gesundheitssystem ist überlastet.

Moskau sperrt zu

Angesichts immer neuer Höchststände bei den Corona-Zahlen in Russland sollen in der Hauptstadt Moskau Geschäfte und viele Freizeiteinrichtungen eine Woche lang schließen. Geöffnet bleiben sollen vom 28. Oktober bis 7. November aber Apotheken und Supermärkte, wie Bürgermeister Sergej Sobjanin am Donnerstag in seinem Blog schrieb. Einkaufszentren, Kinos und Fitnessclubs bleiben demnach zu.

Arbeitsfreie Woche

Für diese Zeit gelten landesweit von Präsident Wladimir Putin verordnete arbeitsfreie Tage, um eine weitere schnelle Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen.