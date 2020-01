Palästinenser wütend: Nahostplan für "Müll der Geschichte"

„Der 'Deal des Jahrhunderts' ist Nonsens, es ist ein feindlicher Deal“, sagte auch ein führender Vertreter der im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas. „Die Palästinenser werden alle möglichen Anstrengungen mit allen Mitteln aufwenden, um ihn zu bekämpfen, bis er gescheitert ist.“ Netanjahu hat die Hamas wissen lassen, dass sie laut dem Plan ihre Waffen abgeben müsse.

Widerstand aufgeben

„Kurzfristig ist es nicht wirklich wichtig, was die Palästinenser sagen. Wir werden ihnen diese Option vier Jahre lang offen halten, sagte der US-Botschafter in Israel, David Friedman, gegenüber Journalisten. Die für einen künftigen Palästinenserstaat ausgewiesenen Flächen sollen dem Plan zufolge in den kommenden vier Jahren unberührt bleiben, damit die Palästinenser die Anforderungen für einen eigenen Staat erfüllen können. Daher hätten die Palästinenser Zeit, ihren Widerstand aufzugeben.