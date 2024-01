Fragen & Antworten

Pakistan feuert Raketen auf Iran: Droht jetzt noch ein Krieg?

Nach Attacken im Irak und Syrien greift der Iran nun auch Ziele in Pakistan an. Islamabad ließ im Gegenzug Raketen fliegen - das erhöht die Spannungen in der ohnehin zerrütteten Region. Der KURIER beantwortet die wichtigsten Fragen.