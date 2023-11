Wie bedrohlich ist Nordkorea?

Die Grenze zwischen Nord- und Südkorea ist die am schwersten bewachte Grenze weltweit. KURIER-Außenpolitik-Redakteur Johannes Arends war dieses Jahr selbst vor Ort und hat sich ein Bild davon gemacht. Er erzählt, wie die Lage vor Ort ist, was ihm die Menschen erzählt haben, mit denen er gesprochen hat und wie es Nordkoreanerinnen und Nordkoreanern gelingt zu fliehen und was diese dann berichten. Und er berichtet auch von dem nordkoreanischen Spionagesatelliten, der eben erst gestartet wurde und weltweit für Aufregung sorgt.